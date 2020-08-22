نظام لا يعرف الرحمة.. مستشفى تركى ترفض استقبال «تسعينية» مصابة بكورونا

كتب- هاشم الفخراني

رفضت إدارة مستشفى تركى استقبال سيدة مسنة تبلغ من العمر 92 عامًا، بعد إصابتها بفيروس كورونا بداعى عدم وجود مكان شاغر بوحدة العناية المركزة.

وذكر موقع "تركيا الآن"، أن أقارب سيدة مسنة تدعى زينب تيمور التي تعيش بمدينة ديار بكر، أكدوا أنها ذهبت إلى المستشفى، أول من أمس الخميس، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وجرى فحصها والتأكد من إيجابية المسحة الخاصة بها، مشيرين إلى أن مسؤولى المستشفى أخبروها بالعودة إلى منزلها بسبب عدم وجود أماكن شاغرة بالعناية المركزة.

وطالبت أسرة السيدة المسنة بنقل المريضة إلى أى مستشفى آخر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، لكن إدارة المستشفى رفضت، فاضطرت العائلة فى نهاية الأمر إلى اصطحابها عبر سيارة خاصة والعودة بها إلى منزلها.