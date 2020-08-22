نانسي بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي سيصدر تشريعات اليوم لحماية خدمة البريد

كتب محمد سعودي

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسي بيلوسي، أن مجلس النواب سيصدر تشريعات اليوم السبت، لحماية ما وصفته بـ"شريان الحياة" الحيوي للأمريكيين في إشارة منها إلى خدمة البريد ومشروع قانون للموافقة على ضخ 25 مليار دولار للمساعدة هيئة البريد الأمريكية في توفير بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وغردت نانسي بيلوسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة، قائلة: "كارولين مالوني (رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب) تقود الحملة لإنهاء هجوم إدارة ترامب على خدمة البريد. غدًا، سيصدر مجلس النواب تشريعاتها لحماية شريان الحياة الحيوي هذا للأميركيين في جميع أنحاء البلاد".

.@RepMaloney is leading the charge to end the Trump Administration’s attack on the Postal Service. Tomorrow, the House will pass her legislation protecting this critical lifeline for Americans nationwide. #DontMessWithUSPS pic.twitter.com/Ji35OWSg1a

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 21, 2020

وفي وقت سابق، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيستمر في التصويت المقرر يوم السبت على مشروع قانون للموافقة على ضخ 25 مليار دولار للمساعدة هيئة البريد الأمريكية في توفير بطاقات الاقتراع عبر البريد، وسط استمرار أزمة كورونا، وهو ما لا يريده الرئيس ترامب معتبرا أنه سيسمح بتزوير الانتخابات.

ووصفت بيلوسى تحرك مدير مكتب البريد المتحالف مع دونالد ترامب بتعليق التغيرات المثيرة للجدل التى أقرها قبل أيام واعترض عليها الديمقراطيون بأنها محاولة لترجيح كفة الرئيس الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية وأنها "خطوة أولى غير كافية".

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قال مدير مكتب البريد العام لويس ديجوي، إنه سيعلق التغييرات التي كان يجريها داخل هيئة البريد الأمريكية (USPS) إلى ما بعد انتخابات نوفمبر لتجنب الاتهامات بأنه ومسؤولي إدارة ترامب يتدخلون في السباق الرئاسي من خلال محاولة تحريف الأصوات الديمقراطية ومساعدة الرئيس على الفوز بفترة ثانية.

وجاء إعلانه بعد يوم واحد فقط من موافقة ديجوى على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في 24 أغسطس للرد على الاتهامات الموجهة للهيئة.

وقالت بيلوسي في بيان إن "إعلان رئيس هيئة البريد عما قد يكون توقفًا مؤقتًا في التغييرات التشغيلية التي تؤخر البريد هو خطوة أولى ضرورية ولكنها غير كافية لإنهاء حملة التخريب الانتخابية لصالح الرئيس. هذا التوقف المؤقت يوقف فقط عددًا محدودًا من تغييرات هيئة البريد، ولا يعكس الضرر الواقع بالفعل، ولا يكفي وحده لضمان عدم حرمان الناخبين من قبل الرئيس هذا الخريف".

وأضاف البيان: "سيمضي مجلس النواب قدما في تصويتنا يوم السبت المقبل على "قانون التسليم من أجل أمريكا" الذي أصدرته [كارولين] مالوني، والذي يحظر على خدمة البريد تنفيذ أي تغييرات على العمليات أو مستوى الخدمة التي كانت لديها في 1 يناير 2020 ، و يوفر 25 مليار دولار من التمويل الهام لدعم خدمة البريد: نفس مستوى التمويل الذي أوصى به مجلس حكام هيئة البريد ، والذي يتكون بنسبة 100 في المائة من المعينين من قبل ترامب ".