نانسي بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي سيصدر تشريعات اليوم لحماية خدمة البريد

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسي بيلوسي، أن مجلس النواب سيصدر تشريعات اليوم السبت، لحماية ما وصفته بـ"شريان الحياة" الحيوي للأمريكيين في إشارة منها إلى خدمة البريد ومشروع قانون للموافقة على ضخ 25 مليار دولار للمساعدة هيئة البريد الأمريكية في توفير بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وغردت نانسي بيلوسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة، قائلة: "كارولين مالوني (رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب) تقود الحملة لإنهاء هجوم إدارة ترامب على خدمة البريد. غدًا، سيصدر مجلس النواب تشريعاتها لحماية شريان الحياة الحيوي هذا للأميركيين في جميع أنحاء البلاد".

.@RepMaloney is leading the charge to end the Trump Administration’s attack on the Postal Service. Tomorrow, the House will pass her legislation protecting this critical lifeline for Americans nationwide. #DontMessWithUSPS pic.twitter.com/Ji35OWSg1a