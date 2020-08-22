مقتل 17 فى 3 هجمات فى كولومبيا بين تجار مخدرات و عصابات مسلحة

رويترز

أفاد مسئولون ووسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن ثلاث هجمات وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلفت 17 قتيلا على الأقل فى مناطق بكولومبيا، تشهد صراعا بين تجار مخدرات وعصابات ومنشقين عن مقاتلى جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) كان قد جرى تسريحهم.

ووقعت هجمات منفصلة، أسفرت عن مقتل ستة فى كل من إقليمى نارينو وكاوكا، بينما وردت تقارير عن مقتل خمسة آخرين فى إقليم أراوكا.

وقال الجنرال نايرو مارتينيز قائد فرقة هرقل الخاصة بالجيش، لمحطة كاراكول الإذاعية المحلية، فى إشارة إلى عمليات القتل فى نارينو، "لا نعرف ما إذا كان القتلى جزءا من منظمة أم أنهم أفراد عائلة واحدة".

ويغذى تهريب المخدرات منذ عقود الصراع الداخلى فى كولومبيا، الذى أودى بحياة ما يزيد على 260 ألف شخص إضافة إلى تشريد الملايين.