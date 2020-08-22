مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلتين طيران من بولندا تقلان 375 سائحا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء اليوم السبت، رحلتين طيران قادمتين من المطارات البولندية، تقلان علي متنهما 375 سائحا، حيث تعد تلك الرحلات اول رحلات بولندية ورحلات قادمة من الاتحاد الاوربي تصل لمرسي علم عقب حائحة فيروس كورونا المستجد .

وكشف مصدر بمطار مرسي علم ان تم الرحلة الاولي وصلت من مطار وارسو وتقل علي متنها 189 راكب، والثانية وصلت من مطار كانوفيتسا البولندي وتقل علي متنها 186 سائح، مؤكدا أن تم تطبيق الاجراءات الاحترازية علي الركاب من حيث عمليات التعقيم والكشف علي دراجات الحرارة والتاكد من ارتداء الكمامات .

واضاف المصدر ان كذلك تم التأكد علي الحفاظ علي المسافات بين الركاب اثناء انهاء اجراءاتهم في المطار، مؤكدا علي أن تم انهاء الاجراءت بطريقة سريعة، وكان هناك استقبال حافل لهم بتقديم الورود والشيكولاته ترحيبا لهم بمرسي علم .

من جانبه قال ابو الحجاج العماري، مدير احدي الفنادق السياحية المستقبلة للسياح البولنديين، ان رحلات البولنديين التي وصلت مساء اليوم تعد اولي الرحلات الوافدة من الاتحاد الاوربي، مؤكدا علي ان بوصول البولنديين متوقع وصول التشيك والالمان في القريب العاجل.

واضاف العماري في تصريحات خاصة ل اليوم السابع، ان تم الاستعداد داخل الفنادق وتطبيق الاجراءات الاحترازية لهم فور وصولهم مؤكدا علي أن عمليات التعقيم للسياح والحقائب تمت قبل دخولهم الفندق وكذلك تعقيم الغرف والزامهم باتباع الارشادات الصحية حفاظا علي سلامتهم .















