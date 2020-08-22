مصطفى الكاظمي في اجتماع أمني بالبصرة: عليكم الكشف عن المجرمين

كتب أحمد عرفة

قال مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق خلال اجتماع أمني في البصرة: مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال والسلاح المنفلت "غير مقبول"، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف مصطفى الكاظمي من البصرة: لا نقبل بالإخفاقات في حماية أمن البصرة، موضحا أن عمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون إزاءه.

ولفت رئيس وزراء العراق، إلى أن من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه وستتم محاسبته، موضحا أن ما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة.

وتابع مصطفى الكاظمي خلال اجتماع أمني في البصرة: عليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت، مستطردا: نرفض أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني.