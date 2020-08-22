مصرع شقيقين غرقا داخل حوض سباحة بالإسماعيلية

فريق المحافظات

لقى شقيقان مصرعهما غرقا داخل حوض سباحة بقرية السلام دائرة مركز القنطرة شرق شرق قناة السويس بالإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود اخطارا من المقدم محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة شرق مفاده ورودها بلاغ بغرق شخصين فى أحد أحواض السباحة بقرية السلام دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن غرق كلا من محمد أحمد اسماعيل 24 عام مقيم قنا وشقيقه حمادة احمد 21عام

وأكدت تحريات المباحث أن الشقيقين يعملان فى البناء وأثناء قيام أحدهما بالاستحمام فى أحد أحواض السباحة بقرية السلام تعرض للغرق فنزل شقيقه لإنقاذه فلقى مصرعهما غرقا.

تم انتشال الجثتين والتحفظ عليهما بمستشفى القنطرة شرق المركزى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.