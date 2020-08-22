مستشار "النواب الليبى" يكشف حقيقة "المتلون " خالد المشرى وانتمائه للإخوان

كتب أيمن رمضان

علق عبد الحميد صافى ، مستشار رئيس مجلس النواب الليبى، على الفيديو الذى ظهر فيه خالد المشرى، رئيس المجلس الأعلى الليبى، والذى يعلن خلاله صراحة أنه ينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية، قائلاً: "خالد المشرى قال لى " مستعد أنى أحلف على المصحف أنى لست من جماعة الإخوان الإرهابية".



وأضاف "صافى"، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن "المشرى"، غير صادق فيما يقول تماماً، موضحاً أنه عندما ألتقى به أكد له أنه لا ينتمى إلى هذه الجماعة، وتابع: "وأنا معى فيديو يؤكد ما أقول ويظهر خلاله المشرى وهو يقول ما ذكرت".



وفى سياق آخر، قال "صافى"، إن المجتمع الدولى يسير فى طريق واضح وصريح فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وهو ما أسفر عنه اجتماع القاهرة، لافتاً إلى أن البرلمان الليبى لم يتلق من تركيا وقطر أى بيان رسمى على بيان "عقيلة صالح"، بشأن وقف إطلاق النار.