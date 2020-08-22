مستشار الرئيس يكشف احتمالية زيادة إصابات فيروس كورونا في الشتاء.. اعرف السبب

كتب سمير حسنى

توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، زيادة إصابات فيروس كورونا خلال الشتاء، قائلا: "أى احتمالية للزيادة قد تكون في الشتاء في شهور أكتوبر نوفمبر ديسمبر، لأن هذه الفترة يحدث فيها انتشار الأنفلونزا الموسمية وقد يحدث خلط بين الاثنين".

وقال مستشار الرئيس في لقاء تليفزيوني اليوم السبت: "إن الموجة الأولى لفيروس كورونا لم تنته بعد، مؤكدا استمرار وجود حالات من الموجة الأولى، وردا على سؤال حول توقيت الموجة الثانية، قال: "بلاش نسبق الزمن وندور على حاجة الموجة الأولى لسه مخلصتش فمش مستنيين الموجة اللى هتلحقها"، ولما بنسمع حاجة بنشبط فيها.

وشدد تاج الدين على أهمية الاستمرار في تطبيق الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، متابعا: " الواجب اللى الدولة بتنفذه بخطوات دقيقة يجب أن نستمر فيها، والإجراءات الاحترازية قد تتحول لسلوك اجتماعي حميد حتى مارس القادم".

وعن آخر تطورات لقاحات فيروس كورونا، أضاف: اللقاح ليس علاجا، زى لقاح انفلونزا الموسمية، والشق العلمى والدوائى والبرتوكولات تدرس بعناية شديدة جدا وتطبق بكل المعايير العالمية والمصرية، مشيرا إلى وجود عدد ضخم من اللقاحات، لكن حتى الآن لم يتم تسجيل لقاح حتى الآن ويتم تداوله تجاريا".