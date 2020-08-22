مسئول بمجلس كنائس الشرق الأوسط لليوم السابع: نشكر السيسى على دعمه للبنان

رسالة بيروت ـ إيمان حنا

قال الأب جابى هاشم مدير دائرة الشئون اللاهوتية والعلاقات المسكونية فى مجلس كنائس الشرق الأوسط، والذى مثل المجلس خلال استقبال شحنات أرسلت، اليوم السبت، من الجسر الجوى المصرى اللبنانى: "الكلمات لا تفى بالشكر الواجب لمصر حكومة وشعبا".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش استقبال شحنات المساعدات المصرية إلى لبنان بمساهمة الكنيسة والأزهر الشريف، أن الكنيسة القبطية هى أكبر كنيسة فى المجلس ولها دور مهم فيه، قائلًا: "اليوم هذه الشحنات تعبر عن عمق العلاقة التى تجمع الشعبين المصرى واللبنانى، وأتقدم باسم المجلس بالشكر للرئيس السيسى وقداسة البابا تواضروس الأب الأكبر فى مجلس كنائس الشرق الأوسط".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تضامن شعوب العالم أمام هذه الكارثة كى تنهض لبنان من جديد، والمجلس يحاول مساعدة الإنسان كى يقاوم الموت فى هذه المنطقة المنكوبة من العالم، فلا يكفى أن نبنى الحجر، نريد أن نبنى الإنسان، نريد مجتمعات تسعى لسلام عادل يتمتع فيها الإنسان بالأمن والاستقرار، ونأمل أن نعمل معا لإيقاف دائرة الموت".

واختتم حديثه قائلا: "الكنائس فى المجلس ترفع صلوات مستمرة من أجل تلمس الأمل الحثيث، وإعادة بناء الشرق الأوسط على أسس إنسانية وروحية".