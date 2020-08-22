مدير وكالة الطاقة الذرية يبحث الإثنين في إيران مسألة سلامة المنشآت النووية

كتب سمير حسنى

أعلن رافايل ماريانو جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زيارة إيران بعد غد الاثنين.

وقال جروسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت، زيارتي لإيران تهدف لطرح أسئلة حول سلامة المنشآت النووية.

وفى وقت سابق، طالبت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى إعادة أنشطتها النووي إلى ما كانت عليه قبل 2015، في حالة أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران.



وذكرت اللجنة في بيان، أنه "في حال تم تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، على منظمة الطاقة الذرية إعادة الأنشطة النووية إلى ما قبل الاتفاق النووي وتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل 4 و6 و8 IR والتسريع في إنتاج الوقود النووي المستخدم في السفن البحرية"، مؤكدة أنه "بناء على الموازين الدولية فإنه لا يحق للولايات المتحدة استخدام آلية فض النزاع في المادتين 36 و37 من الاتفاق النووي بعد انسحابها من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ التزاماتها".



ودعت لجنة الأمن القومي الإيراني، دبلوماسية دولتها باتخاذ إجراءات عاجلة لردع الولايات المتحدة عن تفعيل الآلية، مبدية الاستعداد للتصويت على قانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على واشنطن في حال تفعيل آلية فض النزاع.