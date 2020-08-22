مدير رى أسوان يتفقد أعمال مشروعات تأهيل الترع.. صور

أسوان – صلاح المسن

أجرى مدير رى أسوان متابعة ميدانية لمشروعات تأهيل الترع بأنحاء أسوان ، حيث قام المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان ، بالمرور على الأعمال فى وجود المهندسين والفنيين القائمين على الاشراف والتنفيذ .

وشمل المرور تأهيل منطقة أبريم ، وتأهيل منطقة الجنينة والشباك، وتأهيل منطقة أبو راسيه، وتأهيل ترعة جنابيه توشكى ، وتأهيل ترعة جانبية ابوسمبل .

من ناحية آخرى كانت قد تابعت قيادات رى أسوان أعمال تأهيل الترع بكوم امبو ،ونصر النوبة .

حيث تفقد المهندس محمد على الشرونى رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان ، برفقه المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان ،وو مديرى الهندسات و مديرى الاعمال ومهندسى الادارة ، أعمال التأهيل الجاريه بمنطقه كوم امبو ،ونصر النوبة فى إطار المتابعة الميدانية المستمره لاعمال تأهيل الترع بدائره الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان شمل المرور

أعمال تأهيل فرع 2 ادندان العليا إشراف الادارة العامة للتوسع الافقى باسنا وعملية تأهيل جنابيه ابوسمبل وعملية تأهيل جنابيه توشكى.وعملية تأهيل منطقه ابوراسيه .وعملية تأهيل منطقه ابريم .وعملية تأهيل منطقه الجنينه والشباك إشراف الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان وعمليه تأهيل فرع عاكف إشراف الادارة العامة لتطوير الري .

وقد أشاد رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى ، بمستوى التنفيذ ودقته والجهد الكبير المبذول من الجميع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجوده وسرعة الانجاز التصاقا مع سياسه الدوله ووزارة الموارد المائية والرى ، لرفع كفاءه المجارى المائية لترشيد استهلاك مياه الرى وسرعة وصول المياه لنهايات الترع .

من ناحية آخرى كان قد تواصلت جهود تأهيل الترع بمحافظة أسوان ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع حيث تسير الأعمال على قدم وساق ولتحقيق أعلى مستويات ضبط الجودة ويتم تنفيذ أعمال تأهيل الترع بمنطقة أبو راسيه ومنطقة الجنينه والشباك وترع جنابيه توشكى وجنابيه ابو سمبل تحت اشراف الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان كما انهت لجنة التفتيش الفنى مرورها على مواقع العمل لعمليات التأهيل الجاريه بدائرة الادارة العامة للموارد المائية والرى أسوان .



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع



مدير ري أسوان يتفقد اعمال مشروعات تأهيل الترع