مدير الصحة العالمية يوجه رسالة إلى فريق BTS الكورى بعد طرح "Dynamite" عن كورونا

كتب محمد سعودي

أعرب تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، عن شكره الشديد للفريق الكورى الشهير BTS بعد طرح أغنية Dynamite التي نالت إعجاب الملايين حول العالم، خاصة أنها تشجع الناس على ارتداء الكمامات وتذكرهم بأهمية أقنعة الوجه والاهتمام بالصحة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وغرد مدير منظمة الصحة العالمية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الجمعة قائلا: "شكرا لكم جميعا فريق BTS على أغنية Dynamite التي شجعت الناس وذكرتهم بأهمية ارتداء أقنعة الوجه إلى جانب الاعتناء بصحتنا ورفاهيتنا خلال أزمة تفشي مرض كوفيد 19".



مدير منظمة الصحة العالمية عبر تويتر

وطرح الفريق الكوري الشهير أغنية Dynamite مؤخرا، وقد حقق كليب الأغنية 52 مليون مشاهدة في 11 ساعة فقط منذ رفعه على يوتيوب، وذلك بعد النجاح الذي حققه تيزر الأغنية.

وبعد أن أطلق الفريق الشهير "التيزر" الرسمى لـ " Dynamite " ومدته 28 ثانية على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، كانت نسبة المشاهدة من المؤشرات الواضحة أن الملايين ينتظروها، فقد وصلت 41 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

يذكر أن الفريق الكوري BTSيسعي حاليا لتكثيف نشاطه بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة ، حيث يمتلك BTS جدولا مذهلا يظهر الأحداث التي سيحرص جمهور هذا الفريق علي متابعتها سواء من إطلاق أعمال فنية، أو التواجد بالحفلات أو البرامج، ويبذل الفريق مجهودا كبيرا في وضع خطة مهمة للترويج لأغنيتهم السينجل الجديدة ​​"Dynamite " ، التي أطلقت في 21 أغسطس باللغة الإنجليزية.