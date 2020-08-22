محافظ بورسعيد يؤكد أهمية التعليم الفنى خلال لقائه عددا من الخريجين

بورسعيد - السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، وذلك تزامنا مع المشروعات العملاقة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها المحافظة، والتى توفر مزيدا من فرص العمل لخريجى التعليم الفنى، هذا بالإضافة إلى حرص المحافظة على توفير التدريب والخبرة للطلاب أثناء مرحلة الدراسة بالتعليم الفنى، فى العديد من المشروعات الصناعية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد عددا من خريجى التعليم الفنى بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم، وقرر المحافظ إلحاقهم بالعمل بمصنع إنتاج إطارات السيارات إحدى الكيانات الصناعية الكبرى بالمنطقة الصناعية.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار تدريب طلبة التعليم الفنى داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى ببورسعيد، ليتم تأهيلهم لسوق العمل عقب تخرجهم بالمشروعات غير المسبوقة التى تشهدها بورسعيد بشرقها وغربها وجنوبها، مؤكدا على أن التعليم الفنى هو المستقبل الحقيقى لأبناء المحافظة.

وطالب محافظ بورسعيد أولياء الأمور بتغيير ثقافاتهم وثقافة أبنائهم تجاه التعليم الفني، والعمل بالكيانات الاقتصادية العملاقة الجارية على أرض المحافظة.