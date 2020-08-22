محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بمدرسة بنها الثانوية العسكرية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 22/8/2020 وستستمر حتي 2/9/2020.

وشملت جولة المحافظ، اليوم، لجان مدرسة بنها الثانوية العسكرية للبنين، للتأكد من جاهزيتها وإلتزامها بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا.

وأكد المحافظ، علي مسئولى التربية والتعليم بضرورة إلتزام الطلاب والطالبات بإرتداء الكمامات مع الحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للمراقبين لأداء الامتحانات على الوجه الأكمل.

واطمأن المحافظ، على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أى تزاحم أو تكدس أمام اللجان.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم فى أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون اختبارات الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة 7023 طالب وطالبة، موزعين على 12 لجنة بمدن وأحياء المحافظة، حيث يؤدى منهم اليوم 610 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية.



المحافظ يتفقد لجان الثانوية العامة



متابعة الإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية العامة



متابعة امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية