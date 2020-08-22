محافظ الأقصر يجدول أعمال طلاء واجهات المنازل وينذر المخالفين

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر المختلفة من أعمالها، في تنفيذ خطة طلاء واجهات المنازل باللون الموحد، حيث تعتبر الأقصر أولى المحافظات تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في طلاء المنازل بلون موحد والجدران بالأقصر وهو اللون "البيج الفاتح"، لدعم حركة السياحة بالحفاظ على المظهر الحضاري ومنع التشوه البصرى، حيث تم البدء خلال العام الماضي في تطبيق هذا الأمر قبل صدور قرار الرئيس السيسي، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعدم منح شهادة صلاحية المبانى إلا بعد الطلاء وقطع المرافق عن الممتنعين، حيث أنه واصل أصحاب العقارات من أعمال طلاء واجهات مبانيهم باللون البيج الفاتح.

ومن جانبه عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر جلسة المجلس التنفيذى رقم 4 لعام 2020 وذلك بحضور كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصرو محمد عبد الفتاح وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر و اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر ورؤساء المراكز والمدن والمهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق و مسئول المشروعات بالمحافظة ومديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وتناول المجلس التنفيذى عدد من الملفات كان على رأسها الإجراءات التى تم اتخاذها بمنظومة تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى مراكز ومدن المحافظة وملف التصالح وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 ، حيث شدد محافظ الأقصر على كافة المسئولين تكثيف اعمال المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية ، وأستعرض رؤساء المراكز والمدن أعمال منظومة النظافة بالشوارع والميادين بالقرى والمراكز ، ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على جدولة اعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد و إنذار المخالفين لذلك والا سيتعرض كل من يخالف ذلك لتنفيذ العقوبات المقررة وفقا للقانون .











