اليوم السابع
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مجلس مدينة المحلة يستكمل أعمال رصف شارع شكرى القوتلى بعد انتهاء أعمال التطوير

السبت، 22 أغسطس 2020 03:14 ص
مجلس مدينة المحلة يستكمل أعمال رصف شارع شكرى القوتلى بعد انتهاء أعمال التطوير رصف شارع شكري القوتلي
الغربية عادل ضرة

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واصل مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة أعمال شارع شكري القوتلي أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة والذي شهد أعمال تطوير خلال الفترة الماضية.

حيث شهد الشارع قيام تامر خليل وشريف العربي من أبناء المدينة بأعمال توسعة الشارع بداية من تقاطع الشارع مع شارع البحر الرئيسي وحتى نادى بلدية المحلة وتركيب شبكة صرف أمطار، ورصف الطبقتين الأولى والثانية ودهان الأرصفة، وزراعة الأشجار،  بتكلفة 2 مليون جنيه، بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة فى إطار المشاركة المجتمعية.

فيما استكمل مجلس المدينة باقى أعمال الرصف بوضع الطبقة النهائية للأسفلت بالشارع.

كان عدد من رجال الأعمال قد تقدموا بطلب  لرئيس مدينة المحلة، لتطوير شارع شكري القوتلي والذي يعد من الشوارع الحيوية والرئيسية، وتكفل رجال أعمال بتوسعة الشارع ليتسع عدد أكبر من السيارات للحد من التكدس والزحام، ودهان الأرصفة، وزراعة الأشجار بطول الشارع، وإنشاء بلوعات أمطار بالشارع لشفط مياه الأمطار فى فصل الشتاء، بالتنسيق مع مجلس المدينة وحي أول المحلة.

وأكد رئيس مدينة المحلة في تصريحات صحفية له، على استمرار أعمال الرصف بالمحلة، ضمن خطة الرصف المخطط لها لرصف الشوارع وإعاده رد الشيء لأصله فى عدد من الشوارع الأخرى، مؤكدا أن أعمال الرصف  بالشوارع والميادين تتم طبقا للمواصفات، بهدف تحسين الخدمات بمدينة المحلة، وتطوير المرافق والبنية التحتية بالشوارع.

 

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