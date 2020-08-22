اليوم السابع
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مجدى العلوانى: المخلفات الطبية وصلت للبحر بعامل الرياح وتأثر سلبا على الحياة البحرية

السبت، 22 أغسطس 2020 11:25 م
مجدى العلوانى: المخلفات الطبية وصلت للبحر بعامل الرياح وتأثر سلبا على الحياة البحرية تنظيف الشواطئ - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور مجدى العلوانى، رئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس، إنه تم رصد مخلفات طبية من قفزات وكمامات فى البحر، الأمر الذى يؤثر سلباً على الحياة البحرية فى البلاد، مشيراً إلى الجامعة تطرح بعض المبادرات بجعل الشواطئ خالية من المواد البلاستيكية والأشياء الجديدة التى ظهرت مع وباء كورونا.

وأضاف "علوانى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه المخلفات التى تم رصدها فى البحر لم تلق فيه بشكل مباشر، ولكنها ألقت على الأرض ونقلت بعامل الرياح إلى البحر، وتابع: "بسبب إلقاء المواطنين هذه المخلفات فى أمكان غير مخصصة لها".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من إلقاء القفازات والكمامات فى البحار والمحيطات، نظراً للتأثيرات السلبية على الحياة البحرية بها.


كورونا

اخبار كورونا

المخلفات الطبية

اخبار مصر

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