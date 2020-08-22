ما هى مراحل مرض النقرس وكيفية التعامل والعلاج؟

كتبت نهير عبد النبى

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الالتهابي يتطور لدى بعض الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك في الدم، يشكل هذا الحمض بلورات تشبه الإبرة في المفصل وتسبب ألمًا مفاجئًا وشديدًا وألمًا واحمرارًا وتورمًا، إذا لم يتم التحكم فيه ، يمكن أن يسبب النقرس تلفًا شديدًا في المفاصل والأوتار والأنسجة الأخرى.

وحسب ما ذكره موقع pinnaclehealth فإن مرض النقرس له مراحل مختلفة وهى:

مراحل مرض النقرس



1:فرط حمض يوريك الدم غير المصحوب بأعراض هي الفترة السابقة لنوبة النقرس الأولى. لا توجد أعراض ، ولكن مستويات حمض اليوريك في الدم مرتفعة وتتكون البلورات في المفصل.

2:يحدث النقرس الحاد أو نوبة النقرس عندما يتسبب شيء في ارتفاع مستويات حمض اليوريك أو تضخم البلورات التي تكونت في المفصل ، مما يؤدي إلى حدوث النوبة.

3:النقرس الفاصل الزمني هو الوقت بين الهجمات، على الرغم من عدم وجود ألم ، لم يتوقف النقرس، قد يؤدي الالتهاب المنخفض المستوى إلى إتلاف المفاصل.

4:يتطور النقرس المزمن لدى الأشخاص الذين يعانون من النقرس الذين تظل مستويات حمض اليوريك عالية لهم على مدى عدة سنوات تصبح الهجمات أكثر تكرارا وقد لا يزول الألم كما كانو قد يحدث تلف في المفصل ، مما قد يؤدي إلى فقدان الحركة.

علاج النقرس



تعتمد خطة العلاج على مرحلة النقرس وشدته ، الأدوية لعلاج عمل النقرس بإحدى طريقتين: فهي تخفف الألم وتقلل الالتهاب ، أو تمنع هجمات النقرس المستقبلية عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك.

قد يشمل علاج النوبة الحادة ما يلي:

• استراحة المفصل المصاب.

• استخدام الثلج لتقليل التورم.

• تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في أول علامة للهجوم.

قد يشمل العلاج لمنع الهجمات المستقبلية ما يلي:

• تغييرات في نمط الحياة ، مثل إدارة الوزن وممارسة الرياضة والتعديلات الغذائية).

• تناول الأدوية لتقليل مستويات حمض اليوريك في الدم .

•علاج أو إزالة العقيدات تحت الجلد التي تتكون من بلورات حمض اليوريك .

•تعديلات على نظامك الدوائي الحالي ، لأن بعض الأدوية يمكن أن تزيد من تركيز حمض البوليك.