اليوم السابع
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لجنة الصحة فى بكين: لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة محلية جديدة بكورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 07:24 م
لجنة الصحة فى بكين: لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة محلية جديدة بكورونا بكين
كتب أحمد عرفة

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أكدت لجنة الصحة في بلدية بكين، اليوم السبت، أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة محلية جديدة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العاصمة الصينية خلال الساعات الـ24 الماضية، كما لم تسجل بكين أى حالات مؤكدة جديدة أو مشتبه بإصابتها وافدة من الخارج خلال هذه المدة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فمنذ 27 يوليو الماضي سجلت بكين 4 حالات إصابة مؤكدة كانت مخالطة لحالات إصابة جديدة في مدينة داليان شمال شرقي الصين، ومن بين تلك الحالات الأربع، تماثل ثلاثة مرضى للشفاء وخرجوا من المستشفى.

وشهدت بكين عودة ظهور حالات إصابة محلية العدوى بكوفيد-19 في يونيو الماضي، لكن تم على نحو فعال احتواء الإصابات الجديدة في غضون 40 يوما بفضل التدابير الصارمة والموجهة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية يأتي ذلك، في وقت أعلنت السلطات الصينية أنها سجلت اليوم 22 إصابة بكورونا في كل أرجاء البر الصيني. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 21 أغسطس الحالي 84939، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.


بكين

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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