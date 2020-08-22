كيف تغيرت أسعار الذهب فى السعودية اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب، بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف من تعاف أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، مما أثر سلبا على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1947.83 دولار للأوقية

والذهب مرتفع 0.2 % منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن هوى 4.5 % في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس، وهو أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1956.10 دولار.