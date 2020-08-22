كيف استعد القطاع السياحى بالأقصر وأسوان لعودة السياحة × 7 معلومات

كتبت آمال رسلان

جاء قرار عودة السياحة إلى الاقصر وأسوان بداية سبتمبر أسوة بما تم فى محافظات البحر الاحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح ليمنح القطاع قبلة الحياة، الذى توقف قصرا بسبب انتشار فيروس كورونا لمدة 6 اشهر، خاصة أن الموسم الشتوى أصبح على الابواب حيث تبدأ شركات السياحة والفنادق فى تعاقداتها خلال سبتمبر المقبل.

وتحظى المناطق الاثرية الفريدة من نواعها فى الاقصر وأسوان بشهرة عالمية، حيث يقصدها السائحون من أقاصى الارض ومغاربها، وعلى مدار الشهرين الماضيين عبر السياح الذين زاروا مصر عن رغبتهم فى فتح الأماكن الأثرية في مصر وعن موعد فتح الرحلات السياحة الثقافية حتى يتمكنوا من زيارتها فى المرات القادمة.

ونرصد ابرز تحركات القطاع للايتعداد لاستئناف الخركة السياحية:

1 - القطاع بالكامل كان مستعد وفى انتظار القرار الحكومى باستئناف الحركة السياحية ليبدأ الترتيب لتنظيم الرحلات.

2 - الشركات تواصلت مع منظمى الرحلات الاجانب فى الاسواق التى تهتم بالسياحة الثقافية.

3 - هناك طلب عالى على الاقصر وأسوان، خاصة من اسواق مثل اسبانيا وفرنسا والمانيا والنمسا واستراليا.

4 - 27 فندق ثابت فى الاقصر وأسوان حصلوا على شهادات السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والاثار.

5 - خمس مطاعم سياحية فى الاقصر حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

6 - منظمى رحلات من السوق اليابانى اكدوا استعدادهم لتسيير طيران مباشر للاقصر.

7 - كذلك ايطاليا والنمسا هناك توافق على تسيير رحلة طيران اسبوعية.