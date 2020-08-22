كرم جبر يشيد باختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كتب حسام الشقويرى

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قواعد الاختيار فى اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تتسم بالشفافية وتحقق العدالة التامة، ليحصل كل شاب على حقه وفقا لقدراته ومؤهلاته، من أجل القدرة على أداء الخدمات التي يتطلبها هذا المنصب.

وأضاف جبر فى تصريحات صحفية، أنه لأول مرة في مصر توجد خطة منسقة في الأكاديمية هدفها التنقيب عن الشباب من أجل منحهم الفرصة لإحداث التغيير وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن معايير الاختيار، متعددة منها اختبارات اللغة وقياس القدرات الشخصية للمتقدم وقدرته على إدارة الأزمات والتعامل مع المشكلات المختلفة والعمل على حلها .