اليوم السابع
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خالد صلاح
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قبرص تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 1417

السبت، 22 أغسطس 2020 10:14 م
قبرص تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 1417 كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم السبت، أنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
 
وذكرت صحيفة "سيبرس ميل" القبرصية أن الوزارة اكتشفت الحالات الجديدة بعد إجراء إجمالي 3446 اختبارًا يوم أمس الجمعة بينما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة 1417.
 
وكان مجلس الوزراء القبرصي، قد وافق أمس الجمعة، على إجراءات إضافية طويلة الأجل لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك حظر التجمعات الخاصة التي تزيد عن 50 شخصًا إلى جانب إجراء عمليات فحص على نطاق واسع بصفة منتظمة لمعرفة مدى انتشار الفيروس.
 
وقال وزير الصحة القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، إن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التجمعات الاجتماعية التي تشجع على التفاعل الاجتماعي المكثف وذلك من أجل تتبع المخالطين ومنع انتشار الفيروس بشكل غير مباشر، مضيفًا أن الإجراءات ستظل سارية حتى 15 يناير المقبل.

قبرص

فيروس كورونا

كورونا

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