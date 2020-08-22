اليوم السابع
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فتح فصل علمى بـالمعهد الأزهرى فى طوخ تلبية لرغبة أولياء الأمور

السبت، 22 أغسطس 2020 08:30 م
فتح فصل علمى بـالمعهد الأزهرى فى طوخ تلبية لرغبة أولياء الأمور معهد فاطمة الزهراء الأزهرى بطوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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وافق الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، على فتح فصل علمى بالمرحلة الثانوية بمعهد فاطمة الزهراء بترسا بطوخ، نظرا لحاجة المنطقة والقرى المجاورة لهذا الفصل بما يساعد الطالبات على التحصيل العملى.

وأكد الأهالى أن القرية والقرى المجاورة لها لا يوجد بها فصل علمى بالمعاهد المجاورة، ولعدم إرهاق الطالبات فى السفر للمعاهد الأزهرية التى تبعد عنهم أكثر من 10  كيلو مترا، وعدم تحميل أولياء الأمور فوق طاقتهم من نفقات المواصلات.

وفي هذا السياق تقدم الأهالى بالقرية بالشكر لمجهود الدكتورمحمد الشحات رئيس الإدارة المركزية للازهر الشريف بالقليوبية، والشيخ عبد المجيد الوكيل الشرعي للمنطقة، والمهندس حسن محمد فرج مدير الإدارة الهندسية، والمهندس أمير عبد المجيد  لتعاونهم البناء في استمكال دخول المرحلة العلمية بفتح أولي ثانوي علمي بمعهد فيتات فاطمة الزهراء فى ترسا، لخدمة طالبات 5 قري مجارة لقرية ترسا مما يساعدهم علي النهوض بالتعليم الأزهري.

 


اخبار القليوبية

المنطقة الازهرية بالقليوبية

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معهد أزهرى

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