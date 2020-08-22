"فتاة قابلة للطى".. تمشى منتصبة بعد خضوعها لـ4 عمليات جراحية.. صور وفيديو

كتب محمد سعودي

تعافت فتاة صينية أطلق عليها "الفتاة القابلة للطى" من مرض نادر جعلها لم تكن قادرة على المشى منتصبة، حيث خضعت إلى 4 عمليات جراحية فى 3 أشهر لعلاج ظهرها المنحنى، وقد نجحت تلك العمليات فى جعلها منتصبة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

واستعادت الفتاة الصينية، قدرتها على المشى بقامة مستقيمة بفضل خضوعها لتلك العلميات الجراحية الثورية على مدى 3 أشهر، إذ إنها لم تتمكن من رؤية الأرض إلا أثناء المشى لأكثر من 10 سنوات.



الفتاة القابل للطي

وكانت تعانى الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا والمعروفة باسم مستعار شياو يو، من نوع نادر من التهاب المفاصل وذهبت للحصول على المشورة الطبية فى أبريل، وقد أجرى الأطباء أربع عمليات جراحية فى 3 أشهر لمساعدتها على الوقوف منتصبة، وتعافت الآن فى منزلها ويمكنها التنزه باستخدام إطار المشي.

تعافي الفتاة القابل للطي

واضطرت تلك الفتاة إلى المشى مع ضغط صدرها على فخذيها لأكثر من 10 سنوات بسبب حالة مرضية نادرة، وبعد نجاح العمليات الجراحية وتمكنها من الوقوف بجسم مستقيم، قالت شياو يو للصحفيين "يمكننى أخيرًا رؤية السماء".

وعانت الشابة من التهاب الفقار اللاصق، وهو نوع نادر من التهاب المفاصل، إذ تسبب الحالة التهابًا فى العمود الفقرى، مما يجعل الظهر والقفص الصدرى والرقبة متصلبة ومؤلمة، وأثناء حديثها إلى الصحفيين، لم تستطع شياو إخفاء حماسها بجسدها الجديد وقالت: "أنا أطول.. فى الماضى، كنت أمشى ورأسى منخفض وكل ما يمكننى رؤيته هو الأرض." وأصبحت الفتاة الصينية قادرة الآن على التنزه بمساعدة إطار المشى وتخضع حاليا لجلسات مكثفة من العلاج الطبيعى فى المنزل.

ولم تكن الفتاة الصينية شاو الأولى أو الوحيدة التى تمكنت من المشي بشكل مستقيم بعد هذه الحالة النادرة، إذ نجح مزارع صينى يبلغ من العمر 46 عامًا أطلق عليه أيضا اسم "الرجل القابل للطى" من المشى بظهر مستقيم بعد أكثر من عقدين من المعاناة.



شخص وجهه مضغوط على رجله