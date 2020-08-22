اليوم السابع
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غرفة منتجات الأخشاب والأثاث تعقد غدا ندوة مع صناع دمياط لحل مشكلاتهم

السبت، 22 أغسطس 2020 02:37 م
غرفة منتجات الأخشاب والأثاث تعقد غدا ندوة مع صناع دمياط لحل مشكلاتهم اثاث
كتب إسلام سعيد

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تعقد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات،  لقاءين على مدار يومى الأحد والاثنين، بمشاركة ممثلى البنك الأهلى  مع مصانع الاثاث في دمياط.
 
وبحسب بيان للغرفة، يٌعقد اللقاء الأول غدا الأحد 23 من أغسطس مع شركات الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، ويعقبه لقاء اخر الإثنين 24 من أغسطس الجاري مع أعضاء الغرفة من صناع الأثاث بمدينة دمياط، بحضور مدير عام الغرفة وكل من خالد حسني نائب مدير عام قطاع تنمية الاعمال بالفرع الرئيسي البنك الأهلي، و دينا يحي مراقب تنمية الأعمال، ومدير فرع عزبة البرج، ورئيس منطقة دمياط، ومسئولي الائتمان.
 
فيما تعقد الغرفة ندوة أخري موسعة بمشاركة مسئولي البنك الأهلي مع كل أعضاء الغرفة يوم 23 من سبتمبر المقبل
 
وأشارت الغرفة إلي أن الهدف من هذه اللقاءات يأتي في اطار الاستماع لمطالب واحتياجات الشركات من البنك، سواء قروض أو خدمات مختلفة، اضافة الي الاستماع لمشكلات اصحاب الشركات وايجاد الحلول بشكل سريع.
 
 
وبحسب بيان الغرفة فقد تم حصر عدد من المشكلات التي تواجه صناع الأثاث، ومن المقرر عرضها في اللقاء الموسع 23 من سبتمبر المقبل والخروج بحلول لتلك المشكلات.
 
  وكشف البيان أن الغرفة شكلت لجنة مع البنك الأهلي لخدمة الاعضاء وتذليل الصعاب التي تواجه اعضاء الغرفة من المصانع وأصحاب الشركات، كمبادرة لمتابعة وتذليل التحديات التى تواجه الشركات والمصانع.
 
 
 

غرفة الأثاث

صناعة الأثاث

اتحاد الصناعات

مصانع مصر

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