ضبط 64 بطاقة تموينية بأحد المخابز غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة تفتيشية مكبرة ،بناء على تعليمات مشددة للمحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالاسكندرية ،بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة لضمان انتاج خبز بجودة عالية، وبالوزن القانونى وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية ، فى بيان لها اليوم ،أن إداره تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة ،قد قامت بالاشتراك مع مباحث تموين العامرية ،بالقيام بحملات بنطاق الادارة أسفرت عن ضبط عدد 64 بطاقة تموينية ذكية في مخبز بمنطقة بنجر السكر، تستخدم في الضرب الوهمي بدون انتاج خبز ،وتم مصادرة البطاقات وماكينة صرف الخبز والسجلات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض علي النائب العام.