ضبط 64 بطاقة تموينية بأحد المخابز غرب الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة تفتيشية مكبرة ،بناء على تعليمات مشددة للمحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالاسكندرية ،بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة لضمان انتاج خبز بجودة عالية، وبالوزن القانونى وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية ، فى بيان لها اليوم ،أن إداره تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة ،قد قامت بالاشتراك مع مباحث تموين العامرية ،بالقيام بحملات بنطاق الادارة أسفرت عن ضبط عدد 64 بطاقة تموينية ذكية في مخبز بمنطقة بنجر السكر، تستخدم في الضرب الوهمي بدون انتاج خبز ،وتم مصادرة البطاقات وماكينة صرف الخبز والسجلات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض علي النائب العام.
وكان محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية،قد تابع أعمال فرق العمل التموينية من خلال إدارة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالادارات التموينية، وذلك لليوم الخامس على التوالى لتطبيق تعديلات منظومة الخبز، حيث أستمرت أعمال غرفة العمليات حتى نهاية عمل المخابز .
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية،إلى أن المديرية قد شكلت فرق عمل بكل إدارة تموينية تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية ،لمتابعة أعمال المخابز البلدية المدعمة خلال فترة عملها لتطبيق تطوير منظومة الخبز والتى تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز وتوفيره بالكميات المناسبة للمواطنين ، حيث انطلقت حملات جميع الإدارات التموينية بالإسكندرية بقيادة مديرى الإدارات الفرعية وأطقم العمل التابعة لهم.
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