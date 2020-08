صور.. رئيس جامعة الأقصر يتابع عملية تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2020

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور بدوى شحات بدوي رئيس الجامعة، اليوم السبت، ميدانياً عملية تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2020م، المرحلة الأولي التي إنطلقت اليوم رسمياً، وفي نفس السياق أكد علي تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية والوقائية وتذليل كافة العقبات التي تواجه أي طالب أو طالبة، وذلك حرصاً من جامعة الأقصر علي سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.

الجدير بالذكر أن جامعة الأقصر قامت بإتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بدء عملية التنسيق ، ذلك استعدادا لعملية التنسيق لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2020-2021م، كما قامت الجامعة بتوفير عدد 75 جهاز حاسب آلي بإمكانيات عالية المستوى تم توزيعها علي المعامل الأربعة التي خصصتها الجامعة لعملية التنسيق وهي: (1معمل كلية الفنون الجميلة – 2معمل كلية الحاسبات والمعلومات – 1معمل الإدارة المركزية للجامعة ) التي تستقبل الطلاب وتوفير عدد من المختصين والفنيين الذين يقدمون كل خدماتهم للطلاب وأولياء أمورهم مجاناً.

أعلنت كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، بقيادة الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم للدراسة فى دبلوم الدراسات العليا بالعام الجامعي 2020/ 2021م، وذلك تحت إشراف الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق.

وأضافت كلية السياحة والفنادق بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم فتح باب التقدم للدراسة فى دبلوم الدراسات العليا، وذلك لقسمي (الإرشاد السياحي – الدراسات الفندقية)، وذلك إبتداءاً من يوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر حتى السبت 10 أكتوبر 2020 م . للتواصل والاستفسار يرجى الدخول على الرابط التالي: (http://luxor.edu.eg/articles/view/68).

أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، أنه تقرر أن يتم تنظيم قسم الإرشاد السياحي تنظيم ورشة العمل الافتراضية بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار، وذلك تحت إشراف الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بعنوان (مصر العليا الإكتشافات الأثرية خلال الخمس أعوام الماضية - Upper Egypt: The Last Five Years of Archaeological Discovery).



