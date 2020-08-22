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صاحب قضية التنمر بكفر الشيخ: سعيد باهتمام الدولة وسألتقى المحافظ

السبت، 22 أغسطس 2020 01:14 ص
صاحب قضية التنمر بكفر الشيخ: سعيد باهتمام الدولة وسألتقى المحافظ أحمد عمر
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد أحمد عمر، طالب المرحلة الثانوية، الذى تعرض لحالة تنمر بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، أنه سعيد باهتمام كافة الجهات بالدولة بقضيته، مشيراً إلى أنه تلقى دعوة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمقابلته فى ديوان عام المحافظة فى تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت .

وأضاف عمر، لـ"اليوم السابع"، كما سيتوجه صباح اليوم للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لمقابلته لبحث مشكلته، ومنحه حقه، مؤكداً أنه يشيد بكل المتفاعلين معه فى الموقف الذى تعرض له، وكافة الجهات المسئولة فى الدولة .

وبعد نشر "اليوم السابع" قصة الطالب أحمد عمر والذى تم رفضه من اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، والذى نشر قصته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أكدت الجامعة استدعاء الطالب غدا السبت لمواجهته مع الدكتور المشرف على الاختبار والحصول على حقه حال ثبوت ذلك.
 
وقال الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه فور علمه بالواقعة تم التواصل مع الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة للوقوف على ملابسات الواقعة، وطالبه بنشر بيان توضيحى بخصوص الواقعة.
 
وأوضح الدكتور عبد الرازق يوسف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه وجه عميد كلية التربية الرياضية بإرسال بيان إلى الطالب للحضور إلى الجامعة غدا السبت لمواجهته مع أستاذ الكلية والوقوف على الحقيقة ومنحه الحق حال ثبوت حق له.
 
وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مجتمع جامعة كفر الشيخ يرفض جملة وتفصيلة مبدأ التنمر، موضحا أن الجامعة بها طلاب من ذوى الهمم ويتم معاملتهم بصورة جيدة ولا يوجد أي شكوى منهم ،مؤكدا أن كلية التربية الرياضية لها اختبارات قدرات ذات طبيعة خاصة وموحدة على مستوى الجمهورية ويجب الوقوف على قوام الطالب بصورة كاملة وتجرى الاختبارات تحت اشراف لجان من المجلس الأعلى للجامعات.
 
وتابع الدكتور عبد الرازق يوسف، لا أرى أن الطالب شكله قبيح على الإطلاق ولكن كلية التربية الرياضية ذات طبيعة خاصة نظرا لكون الطالب يكون فى احتكاك مباشر.
 

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