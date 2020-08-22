"شباب الأعمال" تقترح تدوير أصول الكهرباء لتشجيع إنشاء محطات الطاقة المتجددة

كتب هانى الحوتى

قال شريف الجبلي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القارة الإفريقية تواجه مشكلة في الطاقة، حيث تعاني كافة دول القارة السمراء باستثناء دول شمال إفريقيا ودولة جنوب إفريقيا من عدم توافر الكهرباء المنتظمة، ويعيش نحو 70% من أبنائها بدون كهرباء، ولذا فأن الفرصة أمام مصر لنقل تجربتها الناجحة في إنشاء أكبر محطة للطاقة المتجددة في بنبان بمحافظة أسوان لباقي دول القارة السمراء، مشيراً إلى أهمية تشجيع الحكومة الشركات المصرية للاستثمار بقطاع الطاقة في إفريقيا، حيث يساهم ذلك في فتح فرص استثمارية للشركات، وفي الوقت نفسه تحقيق قوى ناعمة لمصر بالقارة السمراء.

وفي السياق ذاته اقترح "الجبلي"، لـ"اليوم السابع"، التبرع بمحطات الكهرباء القديمة بمصر للدول الإفريقية، في ظل وجود فائض محلي من الكهرباء، مع استبدالها بمحطات ذات كفاءة أعلى، خاصة محطات الطاقة المتجددة للوصول للمستهدف بخطة الحكومة بأن يصل نصيب الطاقة المتجددة 20% من خليط الطاقة في مصر عام 2020 على أن يرتفع إلى نسبة 35% بحلول عام 2035، ولذا فأن تحقيق إعادة تدوير الأصول من محطات الطاقة، خاصة بعد الاتفاق مع الصندوق السيادي، سيحقق هذه الخطة، مشيداً بتركيز وزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر على تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، وربط الشبكات بالدول المجاورة، ووصول خطوط التوزيع للمناطق المحرومة وتحسين كفاءة الشبكات.

وسبق أن عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي، مؤتمراً مع البنك الأفريقي للتنمية، ناقش دور البنك الإفريقي للتنمية في قطاع الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا، وألقى الضوء على التعاون مع مصر، كما استعرض "رؤية 2030 وسياسات إصلاح القطاع نحو النمو الاقتصادي في مصر.