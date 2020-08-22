شاهد.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فى القدس المحتلة

وقعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وبين متظاهرين في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني الإسرائيلي "مكان" أن المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز التي وضعتها الشرطة حتى لا يتم تعطيل الطريق، ما أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وشهدت القدس المحتلة، وقفات احتجاجية بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى، وذلك اعتراض منهم على فساد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعامل حكومته مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه، لفض الوقفة الاحتجاجية و إنهاء التظاهرات، كما ألقت القبض على عدد كبير من المتظاهرين .
סוסים דוהרים לתוך הקהל וכוחות יסמ דוחפים את כולם לכיוון הכיכר— Haim Goldich חיים גולדיטש (@HGoldich) August 22, 2020
אלימות קשה ודחיפות pic.twitter.com/IKFECx3PXF
עימותים שטרם נראו בין כוחות גדולים של משטרה למאות מפגינים. סודים משתוללים בתוך הקהל ודוחק רב של המפגינים. המשטרה יצרה קו חדש של גדרות יותר קרוב לכיכר פריז pic.twitter.com/2UwXtSyV7I— Haim Goldich חיים גולדיטש (@HGoldich) August 22, 2020
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