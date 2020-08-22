شاهد.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فى القدس المحتلة

كتب- هاشم الفخراني

وقعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وبين متظاهرين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني الإسرائيلي "مكان" أن المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز التي وضعتها الشرطة حتى لا يتم تعطيل الطريق، ما أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وشهدت القدس المحتلة، وقفات احتجاجية بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى، وذلك اعتراض منهم على فساد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعامل حكومته مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه، لفض الوقفة الاحتجاجية و إنهاء التظاهرات، كما ألقت القبض على عدد كبير من المتظاهرين .

סוסים דוהרים לתוך הקהל וכוחות יסמ דוחפים את כולם לכיוון הכיכר

אלימות קשה ודחיפות pic.twitter.com/IKFECx3PXF — Haim Goldich חיים גולדיטש (@HGoldich) August 22, 2020