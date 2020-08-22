اليوم السابع
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شاهد.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فى القدس المحتلة

السبت، 22 أغسطس 2020 09:49 م
شاهد.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فى القدس المحتلة مظاهرات فى إسرائيل
كتب- هاشم الفخراني

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وقعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وبين متظاهرين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني الإسرائيلي "مكان" أن المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز التي وضعتها الشرطة حتى لا يتم تعطيل الطريق، ما أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وشهدت القدس المحتلة، وقفات احتجاجية بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى، وذلك اعتراض منهم على فساد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعامل حكومته مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه، لفض الوقفة الاحتجاجية و إنهاء التظاهرات، كما ألقت القبض على عدد كبير من المتظاهرين .


إسرائيل

بنيامين نتنياهو

القدس المحتلة

تل ابيب

الشرطة

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