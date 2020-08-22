س و ج.. ما هى اللقاحات الآمنة للحوامل والممنوعة خلال تلك الفترة؟

كتبت هند عادل

يحث خبراء الصحة الناس على الحصول على لقاح الإنفلونزا وسط جائحة فيروس كورونا الجديد، خاصة للفئات الأضعف مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه والنساء الحوامل خلال موسم الأنفلونزا، وذلك لأن التطعيم أثناء الحمل يساعد في حماية الأم وطفلها في حالة عدم وجود علاج أو لقاح محدد لـ COVID-19 ، فإن التطعيم ضد الأنفلونزا سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى لتقليل العبء على أنظمة الرعاية الصحية، مع توقع اصطدام جائحة فيروس كورونا بموسم الأنفلونزا ، الذي لا يفصلنا عنه سوى أشهر ، ينصح الأطباء الجمهور بالحصول على لقاحات الإنفلونزا لتجنب ما يسمى بـ "الوباء المزدوج"، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

س: ما هى فوائد لقاح الانفلونزا للمرأة الحامل فى ظل وباء كورونا؟



ج: في الآونة الأخيرة ، قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنه يجب على العالم إعطاء لقاحات ضد الإنفلونزا على نطاق واسع هذا العام لتجنب مخاطر مضاعفات عدوى كورونا، على الرغم من أن لقاح الأنفلونزا لن يمنع من الإصابة بـ COVID-19 ، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي غير مباشر ويساعد في إنقاذ الأرواح.

التطعيم مهم بشكل خاص لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من الأنفلونزا والأمراض المعدية الأخرى، وللحوامل فإن الحصول على لقاح الإنفلونزا ولقاحات الأم الأخرى أمر مهم لحمايتها والجنين من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم.

س: ما هى فوائد التطعيم لصحة المرأة الحامل ؟



ج: أثناء الحمل ، تساعد اللقاحات في الأم والطفل من الضروري معرفة اللقاحات التي قد تحتاج إليها المرأة الحامل قبل الحمل وأثناءه وبعده الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات هي المسؤولة عن مراضة الأمهات والأطفال حديثي الولادة وصغار الأطفال وحتى الوفيات.

يجب على النساء التأكد من أن تطعيماتهن محدثة قبل أن يأخذن قرار الحمل ، يمكن أن تساعد اللقاحات في الحماية من بعض أنواع العدوى التي يمكن أن تؤثر على المرأة الحامل والطفل خلال تلك الفترة.

س: هل كل التطعيمات آمنة للمرأة الحامل؟



ج: ليست كل اللقاحات آمنة أثناء الحمل ، كما قال الدكتور أنو فيج ، استشاري أمراض النساء والتوليد ، مستشفى الأمومة فى مومباي بالهند حيث يسرد الخبير بعض الإرشادات الخاصة بتلقيح النساء الحوامل.

س: ما هى مواصفات اللقاحات المسموح بها للحوامل؟



ج: بشكل عام ، لا يُنصح باللقاحات التي تحتوي على فيروسات حية أثناء الحمل. يمكن إعطاء اللقاحات التي تحتوي على فيروسات ميتة (غير نشطة) للحوامل. وبالتالي ، يجب على المرأة الحامل التأكد من أن أي لقاح تحصل عليه آمن لها ولأطفالها.

س: ما هي اللقاحات التي تحتاجها أثناء الحمل؟



يوصى بلقاح Tdap بين الأسبوعين 27 و 36 من الحمل يساعد في حماية الطفل من السعال الديكي في الأشهر القليلة الأولى من حياته قبل أن يتم تطعيمه بنفسه، الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة هي عندما يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بالسعال الديكي.

وينصح النساء الحوامل بالحصول على لقاح الأنفلونزا إذا لم يتم تطعيمهن قبل الحمل.

سيتم نصحهم أيضًا بالحصول على لقاح التهاب الكبد B إذا كانت مستويات الأجسام المضادة لـ HBs لا تقل عن 10 ميجا / ديسيلتر.

س: ما اللقاحات التي يجب تجنبها أثناء الحمل؟



لا ينصح باللقاحات التي تحتوي على فيروسات حية أثناء الحمل لأنها تشكل خطرًا نظريًا لا ينصح باللقاحات التالية للحوامل:

لقاح BCG لمرض السل، لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري ، يعد فيروس الورم الحليمي البشري أكثر أنواع العدوى المنقولة جنسيًا (وتسمى أيضًا الأمراض المنقولة جنسيًا أو الأمراض المنقولة جنسيًا أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي).

لقاح MMR (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية)، لقاح جدري الماء (الحماق) لا يُنصح باستخدام لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والحماق أثناء الحمل ويمكن تناولهما قبل الحمل.