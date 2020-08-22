اليوم السابع
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سيناتور روسى: الحديث عن علاقة روسيا بانقلاب مالى العسكرى يبدو سخيفا

السبت، 22 أغسطس 2020 12:31 م
سيناتور روسى: الحديث عن علاقة روسيا بانقلاب مالى العسكرى يبدو سخيفا الانقلاب العسكرى فى مالى
كتب الوكالات

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قال السيناتور الروسى أوليج موروزوف، إن الحديث عن احتمال تورط روسيا فى الانقلاب العسكرى فى مالى يبدو سخيفا، وأضاف السيناتور الروسى فى تصريح لوكالة "نوفوستي"، اليوم السبت: "لم ننكر أبدا التعاون مع مالى فى المجال العسكرى التقنى، لكن أى حديث عن تورط روسيا بطريقة ما فى الانقلاب العسكرى الذى وقع هناك مؤخرا يبدو سخيفا".
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أشار موروزوف إلى أن الدول التى يتدرب فيها الجيش المالى هى فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، مضيفا أنه فى الوقت نفسه يعتمد الجيش المالى على أسلحة ومعدات سوفيتية، وخاصة دبابات T-54 و T-55 ، وأسلحة أخرى روسية، وأن التعاون بين روسيا ومالى فى المجال العسكري-التقنى أمر مفهوم.
 
وأكد السيناتور الروسى أوليج موروزوف، إن "الحديث عن تورط روسيا فى الانقلاب أمر سخيف، أولا، هذا من حيث المبدأ، لا يتوافق مع نهجنا فى السياسة الدولية. ثانيا، ليس لدينا أى مصالح كبيرة فى هذا البلد، حيث يستولى الجيش على السلطة فى كل مرة، آخر مرة فى عام 2012".
 
وجاء تصريح السيناتور الروسى، ردا على ما نشرته "ديلى بيست" الأمريكية، نقلا عن مصادر عسكرية مجهولة، أن قادة التمرد العسكرى الأخير فى مالى قد خضعوا لتدريب عسكرى فى روسيا قبل وقت قصير من الانقلاب، فى إشارة إلى أن ذلك قد تكون له علاقة بالانقلاب العسكري، الذى شهدته البلاد مؤخرا.
 

روسيا

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انقلاب عسكرى

مالى

انقلاب مالى

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