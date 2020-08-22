سى إن إن: مساجد تورنتو تتعرض للهجوم 6 مرات خلال 3 اشهر

كتبت: نهال أبو السعود

حطمت نوافذ مسجد في وسط مدينة تورونتو في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتقول جمعية وطنية إنه سادس عمل تخريب خلال ثلاثة أشهر يستهدف دور العبادة الإسلامية في المدينة.

وبحسب تقرير CNN الأمريكية، وقع الهجوم الأخير في 16 أغسطس في مسجد تورنتو وفقًا لاتحاد المسلمين في كندا وقالت المنظمة إن هذه هي المرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع التي يتعين فيها إصلاح النوافذ في هذا الموقع.

وقالت في بيان صحفى "هذه الحوادث تحدث الآن بمعدل مخيف ولا يمكننا أن نقبل الانتظار أكثر من ذلك لعمل الشرطة.. وندين أعمال الكراهية هذه التي تهدد سلامة مجتمعنا".

يقع مسجد تورنتو وهو تابع لاتحاد المسلمين في كندا، في موقعين في منطقة وسط المدينة وقد تعرض كلاهما للتخريب ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الماضية، وقالت المنظمة إن الهجمات تضمنت محاولات اقتحام وتحطيم النوافذ وكتابات مسيئة على الجدران.

وقالت شرطة تورنتو لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها كانت على علم بعدة تقارير عن أضرار وأذى منذ 1 يونيو 2020 في المسجدين، وقالت الإدارة إن ستة تحقيقات أحاطت بالحادثة وتم اعتقال شخصين وأضافوا أن أفراد الشرطة اجتمعوا مع رواد المساجد وسيواصلون العمل معهم.

وقالت المنظمة في بيان إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم الخامس و "اعتبرت ذلك مؤذياً"، وهو وصف تعارضه المنظمة، وقالت إن الحوادث الأربعة السابقة لم يتم حلها بعد.

من جانبه أدان عمدة تورنتو جون توري أعمال التخريب ودعا أي شخص لديه معلومات للاتصال بالشرطة ، في بيان نُشر على تويتر جاء فيه "للأسف، علمت بارتكاب عمل تخريب ثالث خلال فترة قصيرة في مسجد تورنتو الواقع في شارع أديلايد .. أي شكل من أشكال الإضرار بأماكن العبادة وأولئك الذين يزورون هذه الأماكن يثير قلقي للغاية".

وأضاف البيان "الناس الذين يترددون على أماكن العبادة، مثل المسجد، يجتمعون للصلاة والسلام. إن إثارة الخوف من خلال أعمال التدمير تتعارض مع قيم ومعتقدات مدينتنا ويمكن أن يكون لها آثار دائمة على المجتمعات التي تعتمد عليها".