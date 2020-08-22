سهى عرفات: التاريخ أثبت دعم الإمارات ماضيا وحاضرا للقضية والشعب الفلسطينى

كتب هيثم سلامة

أعربت سهى ياسر عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن اعتزازها بالقيادة الإماراتية والشعب الإماراتى، حيث كتبت عبر حساب منسوب لها بموقع انستجرام، أن الاختلاف بالرأى لا يفسد للود قضية وأقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيدا تعرف كيف كانت الإمارات ماضيا وحاضرا تدعم الشعب الفلسطيني والقضية وحتى الآن.



ياسر عرفات الرئيس الفلسطينى الراحل والشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات

وأوضحت، أنها تعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أى ضرر صدر من أى فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائما بكل ترحاب.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتفقوا على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الوكالة: "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة فى الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخى.