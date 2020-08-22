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سامح شكرى ونظيره الألمانى يبحثان آخر تطورات الملف الليبى والقضية الفلسطينية

السبت، 22 أغسطس 2020 10:24 م
سامح شكرى ونظيره الألمانى يبحثان آخر تطورات الملف الليبى والقضية الفلسطينية سامح شكرى وزير الخارجية
كتب- أحمد جمعة

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني "هايكو ماس"، حيث تناول الاتصال التباحُث بشأن آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية.
 
وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، ذكر أن الاتصال تناول الترحيب بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخراً لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.
 
 
كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري ، على أهمية البناء على آخر التطورات من أجل الحفاظ على حل الدولتيّن والعمل قدماً نحو تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والأمن المنشود، وفي إطار استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
 
 

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