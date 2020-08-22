اليوم السابع
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زعيمة المعارضة فى روسيا البيضاء: لن أسعى للرئاسة إذا أجريت انتخابات جديدة

السبت، 22 أغسطس 2020 03:00 ص
زعيمة المعارضة فى روسيا البيضاء: لن أسعى للرئاسة إذا أجريت انتخابات جديدة سفيتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة فى روسيا البيضاء
موسكو (رويترز)

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 قالت السياسية المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التى تزعمت أكبر تحد أمام رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو الممسك بزمام السلطة منذ 26 عاما، إنها لن تترشح للرئاسة إذا أجرت البلاد انتخابات جديدة.

 

وفرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا المجاورة بعدما خاضت انتخابات الرئاسة المتنازع عليها تحت لواء المعارضة فى وجه لوكاشينكو يوم التاسع من أغسطس، وأعلنت السلطات الانتخابية الرئيس فائزا بالتصويت.

 

وذاع صيت تيخانوفسكايا بعدما تقدمت لتأخذ مكان زوجها فى الحملة الانتخابية عقب سجنه فى مايو، وقالت تيخانوفسكايا "لا اعتزم ترشيح نفسي" وذلك فى مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة عندما سئلت إن كانت تعتزم هى أو زوجها، وهو مدون مشهور، خوض الانتخاباات إذا أعيد التصويت.

 

واندلعت احتجاجات ضد لوكاشينكو تتهمه بتزوير الانتخابات وهو ما ينفيه الرئيس، وقالت تيخانوفسكايا، وهى مدرسة لغة انجليزية سابقة تبلغ من العمر 37 عاما، إن إطلاق سراح السجناء أحد مطالب المحتجين وكذلك "إجراء انتخابات جديدة نزيهة تسترد العدالة".

 

 


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