روسيا تطور لقاحا ثانيا لفيروس كورونا لتفادى آثار "سبوتنيك 5"

كتبت: نهال أبو السعود

تعمل روسيا على تطوير لقاح ثانى لفيروس كورونا باسم EpiVacCorona فى أحد مصانع سيبيريا، والذى يعد حاليا معهدًا عالميًا لعلم الفيروسات، وفقا لتقرير دايلى ميل البريطانية.

وقال العلماء الروس للصحيفة، إن التجارب السريرية للقاح الروسى الثانى ستنتهى فى سبتمبر، وأن 57 متطوعًا لم يبلغوا عن آثار جانبية، وأضافوا أن جميع المتطوعين الملقحين بصحة جيدة حتى الآن، مشيرين إلى أنه تم بالفعل إعطاء التطعيم الأول لـ 57 متطوعًا، بينما تلقى 43 شخصا لقاحا وهميًا.

وذكرت وكالة إنترفاكس، أن المتطوعين دخلوا المستشفى لمدة 23 يومًا أثناء خضوعهم للاختبارات وجميعهم بخير، ولم يتم الكشف عن أى ردود فعل سلبية حتى الآن.

يهدف اللقاح إلى إنتاج استجابة مناعية بعد حقنتين تدار من 14 إلى 21 يومًا على حدة، ويأمل الروس أن يتم تسجيله بحلول أكتوبر وأن يتم إنتاجه بحلول نوفمبر.

يتم تصنيع اللقاح من قبل مركز أبحاث Vector State لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الموجود فى سيبيريا، وهو أحد مكانين فقط في العالم يُسمح لهما بالاحتفاظ بمخزون الجدري القاتل.

وكان المعهد سابقًا مصنع أبحاث الأسلحة البيولوجية السوفيتى عالى السرية، وقد عمل على تطوير 13 لقاحًا محتملاً لفيروس كورونا تم اختبارها على حيوانات المختبر.

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر لقاح كورونا "سبوتنيك 5"، لكن سرعان ما تبع ذلك انتقادات بعد أن أبلغ الأشخاص الخاضعون للاختبار عن العديد من الآثار الجانبية.

وفى نفس السياق، أعلن المركز الروسى لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و121 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشار إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 951897، فيما توفي 16310 أشخاص منذ بدء تفشي الفيروس.