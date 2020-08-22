رئيس تسويق السياحة بالأقصر: 100 ألف سائح زاروا المقاصد وعادوا لأوطانهم دون إصابات

كتب أيمن رمضان

قال محمود عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، إن 100 ألف سائح زاروا المقاصد السياحية بالأقصر وعادوا لبلدانهم دون أن يصاب أى منهم، مشددا على أن ذلك يؤكد نجاح خطط الدولة فى الإجراءات الاحترازية ومواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن عودة السياحة 1 سبتمبر يعد يوم عيد للأقصر، وتابع: "1 سبتمبر عيد بالنسبة للأقصر".



وأضاف "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة كورونا عصفت بالمخططات السياحية، كون صناعة السياحة بالنسبة للمحافظات السياحية هى الحياة، وتابع: "ولكن نحن متفائلين بعودة السياحة.. وسيكون هناك تدفق سياحى كبير خلال الفترة المقبلة".



ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر أن السياحة الداخلية لعبت دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية فى دعم صناعة السياحة، وتابع: "السياحة الداخلية عمرها ما خذلت صناعة السياحة بمصر".