رئيس "الوطنية للانتخابات" يشارك بمقابلات البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة

كتب .. حسام الشقويرى

شارك المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السبت، فى مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى تأهيل التنفيذيين للقيادة، والمقرر لها أن تستمر لمدة 5 أيام حتى 26 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاءت مشاركة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن مجموعة من الوزراء والمحافظين والخبراء، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والهيئات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وقد أكد المستشار لاشين إبراهيم فى تصريحات صحفية، أن "المقابلات اتسمت بالموضوعية، ودارت معظم الأسئلة حول تقييم شخصية المتقدمين الذين تمتعوا بقدرٍ عالٍ من العلم والمعرفة".

كما أشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أهمية حرص الشباب على الاجتهاد والمثابرة من أجل الوصول للمناصب القيادية مع البحث دائمًا عن المعرفة، مضيفًا أن الوصول لتلك المناصب ليس بالأمر السهل.



البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسيات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، وقد شهدت الدفعة الأولي من البرنامج تخرج 190 متدربا فى يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية من البرنامج 79 متدربا.