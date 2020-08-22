وأكد زيلينسكي أنه لا يرى ضرورة لنقل المفاوضات حول دونباس من مينسك إلى مكان آخر.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحثا هاتفيا، يوم 14 فبراير الماضي، جوانب حل النزاع الأوكراني، وطرح بوتين بشكل مباشر سؤالا ما إذا كانت كييف تنوي بالفعل تنفيذ اتفاقات مينسك، حسبما أفاد بيان الكرملين.