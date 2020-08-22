دراسة: 90 يوم بالكمامة ينقذ 70 ألف أمريكي من كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

قال عدد من العلماء إن 134 ألف شخص قد يموتون في الولايات المتحدة بسبب كورونا حلول ديسمبر إذا لم يتم فرض مزيد من تدابير السلامة وربما يكون العدد الفعلي أسوأ بكثير إذا تم تخفيف القيود.

يأتي عرض معهد المقاييس الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن مع جانب إيجابي حيث أشار إلى أنه سيتم إنقاذ حوالي 70 ألف من هذه الأرواح إذا ارتدى عدد أكبر من الأمريكيين الأقنعة.

قال رئيس معهد المقاييس الصحية والتقييم الدكتور كريس موراي: "يعتمد الأمر حقًا على ما يفعله قادتنا -على حد سواء- كأفراد وما تفعله الحكومات".

وأكد موراي إنه إذا خففت الحكومات قيود التباعد الاجتماعي الحالية وألغت القيود، فقد تصل معدلات الوفيات اليومية إلى 6000 يوميًا بحلول ديسمبر، بزيادة عن توقعاته الحالية البالغة 2000 يوميًا.

من ناحية أخرى، قال إنه إذا ارتدى عدد أكبر من الأشخاص الأقنعة بشكل ملحوظ، فإن توقع إجمالي الوفيات من الآن وحتى ديسمبر سينخفض ​​بنحو 70 ألف شخص وقال إن حوالي 95% من سكان الولايات المتحدة سيضطرون إلى ارتداء أقنعة حتى يحدث ذلك.

ووفقًا للتقرير تنخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا لأسابيع في أجزاء من الولايات المتحدة، لكن معدلات الوفيات كانت مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ متوسط ​​الوفيات اليومية لمدة سبعة أيام 987 يومًا الجمعة وهي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع التي انخفض فيها إلى أقل من 1000، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن الحالات اليومية خلال الأسبوع الماضي بلغ متوسطها حوالي 44100 حالة حتى يوم الجمعة ، بانخفاض عن متوسط ​​الذروة البالغ 67317 في 22 يوليو.