دراسة غربية: حليب الأم المتعافية من كورونا يساعد فى العلاج من العدوى

كتبت نهير عبد النبى

قال العلماء أن مكعبات الثلج المنكهة التى تحتوى على حليب ثدى النساء المصابات بـ Covid-19 يمكن أن تساعد فى محاربة العدوى التى تهدد الحياة، ويزعم باحثون هولنديون أنهم عثروا على أجسام مضادة فى 30 لبنًا لأمهات بعد تعافيتهن من Covid-19.

لذلك، يمكن استخدام حليب الأم لحماية الأشخاص الأكثر ضعفًا فى حالة حدوث موجة ثانية، حسب قول الخبراء، وحسب الديلى ميل البريطانية قالوا أن أفضل طريقة لتقديم هذا لن تكون مشروبًا، بل امتصاص مكعب ثلج.

ويزعمون أن هذا يمنح الأجسام المضادة فرصة أكبر للالتصاق بالأغشية المخاطية للفم والمسالك الهوائية، حيث يمكنها منع انتشار فيروس كورونا فى الجسم.

يتم بالفعل استخدام دماء الناجين من Covid-19، الغنية بالأجسام المضادة، لعلاج المرضى، بما فى ذلك فى المملكة المتحدة، ويعترف الفريق الهولندى بأن استخدام حليب الأم هو "صورة غريبة" - ولكن إذا كان يمكن أن يساعد فى منع العدوى، فلا ينبغى الاستياء منه، استجابت آلاف النساء لحملة تطالبهن بالتبرع بـ 100 مل من حليب الأم لإجراء مزيد من البحث.

الحليب السميك المصفر (اللبأ) المنتج فى الأيام القليلة الأولى بعد الولادة غنى بالأجسام المضادة ضد الفيروسات الأخرى، مثل جدرى الماء، وفقًا لـ NHS.

بدأت الدراسة الأولية، وهى تعاون بين مستشفى إيما للأطفال فى أمستردام UMC ومعاهد أخرى، فى أبريل، وقال الدكتور بريت فان كولين، من بنك حليب الثدى الهولندى فى أمستردام UMC: نعلم أن لبن الأم يقى الأطفال حديثى الولادة من التهابات الجهاز التنفسى، هذا بسبب وجود أجسام مضادة فى حليب الأم. من خلال الرضاعة الطبيعية، تنقل الأم أجسامها المضادة إلى طفلها. "

الأجسام المضادة هى بروتينات ينتجها الجهاز المناعى استجابة لوجود مادة غريبة، مثل فيروس كورونا.

يتمثل دور الأجسام المضادة فى الالتصاق بمسببات الأمراض الغازية وتمييزها لقتل الخلايا المناعية الأخرى، مثل الخلايا التائية، تحييد الأجسام المضادة قادرة على قتل الفيروس بنفسها، بدلًا من مجرد وسمه لخلايا المناعة الأخرى لمهاجمته، قام الباحثون بتجنيد 30 امرأة تعافين بالفعل من Covid-19.

زعموا أن التجارب المعملية أظهرت أن الأجسام المضادة التى عثروا عليها قوية بما يكفى لوقف انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة The Times .

قال الدكتور فان كولين أن الأجسام المضادة يجب أن تكون على اتصال مع الأغشية المخاطية وهى طبقة من الخلايا المحيطة بأعضاء الجسم التى تفرز سائلًا كثيفًا يحمى الجسم من مسببات الأمراض مثل الفيروسات.

قال الدكتور فان كولين: "عندما تشربه، فإنه يختفى بسرعة، تتمثل فكرتنا فى إعطائها على شكل مكعبات ثلج، لذلك يستغرق وقتًا أطول قليلًا، وهناك اتصال أطول مع الأغشية المخاطية لإنشاء تلك الطبقة".

قال هانز فان جودوفر، رئيس مستشفى إيما للأطفال: "نعتقد أنه بعد شرب الحليب، تلتصق الأجسام المضادة بسطح الأغشية المخاطية لدينا. هناك يهاجمون جزيئات الفيروس قبل أن تدخل الجسم، لن تكون العلاجات متاحة على نطاق واسع بسبب الكميات المحدودة من حليب الثدي".

ولكن يمكن استخدامه أيضًا لحماية الأشخاص المعرضين للخطر، مثل السكان المسنين أثناء تفشى المرض فى دار الرعاية أو الأطفال الصغار، وقال الدكتور فان جودويفر: "فى هذه الحالة، يمكن استخدام حليب الثدى للمجموعات المعرضة للخطر عند حدوث موجة كورونا ثانية، يجب أن تعطى الحليب لمدة عشرة أيام بعد ذلك، نأمل أن يكون الفيروس قد غادر دار رعاية المسنين.

قال الدكتور فان كولين: 'ربما تكون صورة غريبة، كبار السن يشربون حليب الأم، لكن إذا كان يحمى من فيروس قاتل، فعلينا فقط التغلب على هذا الإحراج.

طالب الباحثون الآلاف من النساء بالتبرع بحليب الثدى، حتى لو لم يتم تشخيصهن رسميًا بفيروس Covid-19، من أجل اكتشاف مدى انتشار الأجسام المضادة بين الأمهات المرضعات.