اليوم السابع
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دراسة: إيطاليا الأولى فى استقبال الصادرات المصرية من الأثاث × 9 سنوات

السبت، 22 أغسطس 2020 06:00 ص
دراسة: إيطاليا الأولى فى استقبال الصادرات المصرية من الأثاث × 9 سنوات صادرات
كتب: مدحت عادل

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أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الصادرات المصرية من الأثاث حقق ارتفاعا من 1.4 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة 204.2%، وفى نفس الوقت ارتفع إجمالى قيمة الواردات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5% خلال الفترة "2010 ــ 2019".
 
وصنفت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز، أبرز الدول الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية من الأثاث وجاءت إيطاليا فى المرتبة الأولى، حيث أرتفع إجمالى قيمة الصادرات من الأثاث من 1.4 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة 204.2%، وفى نفس الوقت ارتفع إجمالى قيمة الواردات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5% خلال الفترة "2010 ــ 2019".
 
وتستحوذ الدول الأوروبية على نسبة تتراوح بين 12.1% و34.0% من الصادرات المصرية، وجاءت هولندا فى المرتبة الثانية وتستحوذ على نسبة تتراوح 8.7 % و17.1% خلال الفترة "2010 ـــ 2019"  .
 
وفي نفس السياق، حلت الصين فى مقدمة الدول الأسيوية من حيث واردات الأثاث من مصر وتحتل المرتبة الأولى حيث تستحوذ على نسبة بين 73.4% إلى 87.7% خلال الفترة "2010 ـــ 2019".
 
وتصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث للدول العربية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 32.5% و56.6%، بينما تأتى العراق فى المرتبة الثانية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 9.1% و23% خلال الفترة "2010 ــ 2019".

الاحصاء

الصادرات المصرية

صادرات الاثاث

اخبار الاقتصاد

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