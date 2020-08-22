حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الحدائق بمدينة كلابشة فى أسوان

أسوان – صلاح المسن

استكملت مدينة كلابشة أسوان حملاتها لتجميل ورفع القمامة والمخلفات الصلبة منها، شملت الحملة طريق مصر أسوان وبجوار محطة السكة الحديد وتم وتقليم الأشجار وقص الزوائد على جانبى الطرق العامة ورفع كفاءة الحدائق.

وذلك بناء على خطة النظافة والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة، وصيانة المسطحات الخضراء، والأشجار للحرص على إظهار المدينة بأفضل صورة بتوجيهات من العميد عبدالرحمن عامر رئيس الوحده المحلية لمدينة كلابشة.

من ناحية أخرى أهابت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بأسوان بالحاجزين للبيت الريفى منذ عام 2006 م ولم يقوموا بسداد باقى قيمة البيت الريفى بالتوجه إلى الوحدة المحلية لمدينة كلابشة وسدد باقى المبلغ فى موعد أقصاه الخميس ٢٠٢٠/٩/١٠م حتى لا يتم فسخ العقد المبرم مع الوحدة المحلية لمدينة كلابشة.

وكانت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بأسوان قد واصلت إجراء القرعة العلنية لمنازل الإسكان الريفى بمدينة كلابشة بحضور اللجنة المشكلة من سكرتير المدينة و أعضاء قسم الإسكان والحسابات وتم تسليم منزل رقم ١٩٢ ومنزل رقم ١٦٢ للمستحقين



حملات نظافه وتجميل ورفع كفاءة الحدائق بكلابشة باسوان