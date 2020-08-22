حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ800 ألف.. والولايات المتحدة فى المقدمة

تخطي عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، الـ 800 ألف، حيث سجل 803.783 حالة، حتى كتابة التقرير، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في عدد الوفيات بعدد 179.221 حالة، تلاها البرازيل بعدد 113.454 ، ثم الهند بنحو 55.950 حالة ، وجاءت روسيا في المرتبة الرابعة بعدد 16.310 حالة، لتحتل جنوب أفريقيا المركز الخامس عالميا والأول أفريقيا في عدد الوفيات بعد أن سجلت 12.843 حالة.
فى غضون ذلك، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن تفشي الأمراض والأوبئة في كل التاريخ العالمي يؤدي إلى تغيير في المجتمعات والاقتصاد، لافتا إلى أن هذا الأمر ينطبق الآن على تفشي فيروس كورونا ولابد من استغلال الفرصة لتنظيم العالم من جديد من أجل الأجيال القادمة.
وكتب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في رسالة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " على مر التاريخ ، أدى تفشي الأمراض والأوبئة إلى تغيير الاقتصادات والمجتمعات. لا يختلف COVID19 ، لكنه يمنحنا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في القرن لتشكيل العالم الذي سيرثه أطفالنا".
وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، قد طالب بمنع النزعات العرقية حيال اكتشاف أى لقاح لفيروس كورونا المستجد، وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "نحن بحاجة إلى منع النزعة القومية للقاح COVID19. لهذا السبب منظمة الصحة العالمية تعمل مع الحكومات والقطاع الخاص لضمان إتاحة الابتكارات الجديدة للجميع، فى كل مكان بدءًا من الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر".
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