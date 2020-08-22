حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ800 ألف.. والولايات المتحدة فى المقدمة

كتب ــ سمير حسنى

تخطي عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، الـ 800 ألف، حيث سجل 803.783 حالة، حتى كتابة التقرير، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في عدد الوفيات بعدد 179.221 حالة، تلاها البرازيل بعدد 113.454 ، ثم الهند بنحو 55.950 حالة ، وجاءت روسيا في المرتبة الرابعة بعدد 16.310 حالة، لتحتل جنوب أفريقيا المركز الخامس عالميا والأول أفريقيا في عدد الوفيات بعد أن سجلت 12.843 حالة.

فى غضون ذلك، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن تفشي الأمراض والأوبئة في كل التاريخ العالمي يؤدي إلى تغيير في المجتمعات والاقتصاد، لافتا إلى أن هذا الأمر ينطبق الآن على تفشي فيروس كورونا ولابد من استغلال الفرصة لتنظيم العالم من جديد من أجل الأجيال القادمة.