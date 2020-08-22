اليوم السابع
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جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب سلاح نارى ومنشطات جنسية وأقراص مخدرة

السبت، 22 أغسطس 2020 03:25 م
جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب سلاح نارى ومنشطات جنسية وأقراص مخدرة المضبوطات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت جمارك مطار الغردقة برئاسة سلطان صالح مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب سلاح نارى وعدد من حقن المنشطات الجنسية والأقراص المخدرة ولفافة حشيش بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر المصرى رقم 394 لسنة 1954م وتعديلاته ، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران خطوط شركة بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة بتركيا ، إشتبه عمر عبد الله رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب فرنسى نظرا لإرتباكه الشديد، وتم تمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد جمال فتلاحظ وجود طبنجة ومواد معتمة وتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من محمود فتحى وبسام محمد ومحمد حداد بحضور عبدالمحسن الشعينى رئيس قسم الامن الجمركى فتبين وجود 400 قرص ترامادول المخدر و 80 حقنة منشطات جنسيه ولفة بوزن 200 جرام من مخدر الحشيش وطلقة ذخيرة فارغة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.

وقرر محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وتسليمها لإدارة البحث الجنائى بمطار الغردقة للعرض على النيابة العامة .

 


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