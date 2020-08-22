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تنسيق 2020.. اليوم بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة

السبت، 22 أغسطس 2020 02:00 ص
تنسيق 2020.. اليوم بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة السيد عطا رئيس قطاع التعليم
كتب محمد صبحى

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يبدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 اليوم السبت، فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى، والتى تستمر على مدار 5 أيام، حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.
 
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.
 
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، أعلن أنه تم تشكيل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وتضم فى عضويتها رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى مدير مشروع التنسيق الالكتروني، وعضوية السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى.
 
وأكد السيد عطا أن قبول طلاب الشعبة العملية فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى سيكون بنسبة محددة بواقع 25 % من شعبة العلمى علوم وبنسبة 75% لطلاب الشعبة الهندسية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .
 
وأضاف السيد عطا فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن وزير التعليم العالى يتابع مع رؤساء الجامعات تجهيز المعامل لاستقبال الطلاب لتسجيل الرغبات موضحا أن هناك مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية التى تم وضعها للوقاية من فيروس كورونا خلال عمليات تسجيل الطلاب للرغبات ، بداية من الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى بين الطلاب لتجنب عدوى فيروس كورونا.
 

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