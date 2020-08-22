تنسيق الجامعات 2020.. إجراءات احترازية ضد كورونا بمعامل تنسيق جامعة حلوان.. صور

كتب محمد صبحى

استقبلت جامعة حلوان اليوم السبت طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى وأولياء أمورهم لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة في تنسيق 2020، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة استعدت بشكل كامل ومميز لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق 2020 من خلال توفير وتجهيز معامل الحاسب الآلى المزودة بعدد كبير من أجهزة الحاسوب لخدمة طلاب الثانوية العامة بشكل مجاني، على مدار أيام المراحل المختلفة لتنسيق الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية ، بالإضافة إلى توفير الجامعة لعدد كبير من المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للتيسير على الطلاب.

وأوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن خطوات التسجيل تتم من خلال إدخال بيانات الطالب وهي رقمه القومي ، ورقم الجلوس، والرقم السري المدون على استمارة الثانوية العامة، منوهاً على ضرورة تأكد الطالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتي تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.

جدير بالذكر أن الجامعة قامت بتوفير 6 معامل داخل وخارج الحرم الجامعي وهي المعمل المركزي بالحرم الجامعي بعين حلوان، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، والهندسة بالمطرية، هذا وسيتم بعد انتهاء اختبارات القدرات استقبال الطلاب في معامل كليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنين بالهرم.