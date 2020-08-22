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تليفزيون اليوم السابع يجري تغطية خاصة من داخل معامل التسجيل بتنسيق الجامعات

السبت، 22 أغسطس 2020 12:31 م
تليفزيون اليوم السابع يجري تغطية خاصة من داخل معامل التسجيل بتنسيق الجامعات تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع من داخل معامل التنسيق
محمد محسوب

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تغطية خاصة أجراها تليفزيون اليوم السابع حول انطلاق تنسيق الجامعات، من داخل معامل جامعتى القاهرة وعين شمس، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.

وانطلقت اليوم المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وأتُيح تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات بالمرحلةِ الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارةُ التعليم العالي ومعامل الجامعات، على مدار 5 أيام، تنتهي في 26 أغُسطس الجاري.

ورصد اليوم السابع الإقبال على معامل التنسيق داخل جامعتى القاهرة وعين شمس مع الزميلان محمد صبحي ومحمود راغب الصحفيان باليوم السابع.

وذكر الزميل محمد صبحي إن وزارة التعليم العالى اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل التسهيل على الطلاب للتسجيل من خلال طريقتين الأولى تتمثل في التسجيل من خلال الحاسب الآلى الشخصى له وهو متواجد بالمنزل  أو من خلال معامل التنسيق المختلفة الموجودة بمختلف معامل الجمهورية.

وأضاف أن هناك إجراءات احترازية تتبعها الجامعات عند التسيجل مثل وجود فواصل بين الطلاب عند التسجيل.

تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع
تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

 

وأشار إلى أنه ممنوع دخول الطلاب إلى معامل الكليات دون ارتداء الكمامة .


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رابط مباشر للتسجيل في التنسيق

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